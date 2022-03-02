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CHP heyeti Düzce TSO’yu ziyaret etti
DÜZCE(İHA) –CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoglu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Başkanı Semih Cemşit, Merkez ilçe Başkanı Özcan Dağıstanlı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.
DÜZCE 02.03.2022, 16:21
DÜZCE(İHA) –CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoglu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Başkanı Semih Cemşit, Merkez ilçe Başkanı Özcan Dağıstanlı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.
Düzce TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri hazır bulundu.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmaları hakkında CHP heyetine bilgiler veren Meclis Başkanı Ahmet Dertli ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teşekkür etti.
Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.