Cezaevinden izinli çıkıp, düğünde havaya ateş açtılar: 2 gözaltı
DÜZCE’NİN KOÇYAZI MAHALLESİ’NDE BİR SOKAK DÜĞÜNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇILDIĞI İHBARI ALAN DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ OLAY YERİNDE 1 ARACIN İÇİNDE BULUNAN 2 ŞAHSI YAKALADI. ŞAHISLARIN CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIKLARI VE DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTIKLARINI BELİRLEYEREK HAKLARINDA İŞLEM YAPTI.
DÜZCE (İHA) – Düzce’de bir sokak düğününde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, ateş açtığı iddia edilen 2 şahsı olay yerindeki bir aracın içinde yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevinden izinli çıktıkları belirlenen şahıslar hakkında işlem yapıldı.
Olay gece saatlerinde Koçyazı Mahallesinde meydan geldi. Koçyazı Mahallesi Sağlık Ocağı önünde düzenlenen sokak düğününe araçlarıyla gelen iki şahıs, alkol alarak havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 2 şahsın bulunduğu aracı ablukaya aldılar. Şahıslar alkolün verdiği etkiyle polislere mukavemet göstermeye çalışsa da ekipleri iki şahsı göz altına aldı. M.Ç ve O.G isimli şahısların ayrıca cezaevinden izinli çıktıkları belirlendi. Her iki şahsa hem genel güvenliği tehlikeye sokma hem de 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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