Cezaevi nakil aracı şoförlerine trafik eğitimi

Düzce’de Jandarma trafik ekipleri tarafından cezaevinde görevli sürücülere hükümlü, tutuklu sevki ile nakillerinde kullanılan ring araçlarının sürücülerine yönelik özel trafik eğitimi verildi.

Düzce il Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ortaklaşa yaptığı işbirliği ve koordinesiyle Çilimli T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda görevli hükümlü/tutuklu sevk ve nakillerinde kullanılan ring araçları şoförlerine yönelik özel trafik eğitimi verildi. Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü personeli ile uzman trafik ve çevre bilgisi öğretmeninin katılımıyla yapılan eğitimlere 10 şoför katıldı.

Taşınan hükümlü ve tutuklular ile personelin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; ileri sürüş teknikleri, defansif sürüş teknikleri, emniyet kemeri kullanımı, yasal hız limitlerine uyulması, kavşaklarda geçiş hakkının kullanılması, seyir esnasında cep telefonu ile görüşme yapılmaması, tehlike esnasında tepki ve fren mesafesi konuları başta olmak üzere meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesine yönelik genel trafik kuralları hakkında trafik eğitimler şoförlere verildi.