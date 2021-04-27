banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Asgari ücrette artış emri!
Asgari ücrette artış emri!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!

Çevrimiçi işaret dili eğitimi

Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu’nun sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediği Temel İşaret Dili Eğitiminde katılımcılara işaret dili öğretildi.

DÜZCE 27.04.2021, 13:14
3
Çevrimiçi işaret dili eğitimi

Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu’nun sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediği Temel İşaret Dili Eğitiminde katılımcılara işaret dili öğretildi.

Çevrim içi olarak düzenlenen eğitimde, İşaret Dili Eğitmeni Yakup Siyahkoç, 100’ü aşkın katılımcıya keyifli ve bir o kadar da öğretici eğitim gerçekleştirdi.

İşaret dilinin tanımı ile başlanan eğitimde Yakup Siyahkoç, işaret dili alfabesi, sık kullanılan kelimeler, gündelik kullanılan kelime kalıpları ve cümlelerin işaret dilinde gösterimi hakkında katılımcılara yönelik uygulamalı öğretim verdi.

Program sonunda kısa bir açıklama yapan İş Dünyasında Kadın Topluluğu öğrencileri, “Dünyada binlerce sözel çıktıları olmayan bireylerin kullanmakta olduğu bu dili öğrenmek adına attığımız bu küçük adımda, sözel çıktıları olmayan bireyleri anlamak adına koca bir adım atmış bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?