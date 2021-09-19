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Çevre timi 1 ton çöp topladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Düzce şehir merkezinde yaptıkları çalışma ile 2 saatte 1 ton çöp topladı.

DÜZCE 19.09.2021, 11:44
Çevre timi 1 ton çöp topladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Düzce şehir merkezinde yaptıkları çalışma ile 2 saatte 1 ton çöp topladı.

Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri tarafından kurulan Çevre timi yine iş başına geçti. Gönüllüler Düzce kent merkezinde Dünya Temizlik günü sebebi ile çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Anıtpark meydanında başlatılan etkinlik kapsamında çevre timi ekipleri ara sokaklar, parklar, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar, Kent Park, Gençlik Merkezi bahçesi ve çevresinde çöpler tek tek toplandı. Yapılan etkinlik kapsamında 2 saatte 1 ton çöp toplandı.

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