Cep telefonundan takip edilecek

Ge Bölüm Başkanı Mehmet Öztürk, cep telefonundan takip sisteminin müşterilerde memnuniyetin yanı sıra iş akışının verimli bir şekilde yöneteceğini söyledi.

Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı ve Ar-Ge Bölüm Başkanı Mehmet Öztürk, “Büyüyen KOBİ” adlı konferansta teknik servis hizmeti sağlayıcılarına yönelik bir konuşma yaptı.

Öztürk, teknik servis programlarının önemine vurgu yaparak, “Teknik servis hizmeti veren firmaların, arızalı ekipmanın teknik servise girdikten sonraki süreci yakından takip etmesi gereklidir. Bu süreçte verimli olmak, zaman tasarrufu sağlayabilmek ve iş yükünü hafifletebilmek önemlidir. Bunu başarmak için kontrollerin tamamı hızlı ve özenli bir şekilde, bilgisayar veya cep telefonundan online olarak takip edilmesi ve bu süreci müşterileri ile anlık paylaşabilmesi KOBİ’lerimizi rekabet ortamında çok daha ileri seviyeye taşıyacaktır” dedi.

Mehmet Öztürk, bu amaçla yazılımcıların teknik servis programları oluşturduğunu, programları kullananların zamandan tasarruf edeceklerini ve dolayısıyla müşterilerinin memnuniyeti yanı sıra iş akışının verimli bir şekilde yönetileceğini aktardı.

Bilsoft Yazılımın geliştirdiği online teknik servis programı kullanıcıları, müşterilerine sundukları bakım onarım hizmeti sürecini tamamını takip ve kontrol edebilmenin yanı sıra programa online olarak erişim sağlayabilmekte ve sürecin sonunda otomatik faturalandırma yapabilmektedir. Kullanıcıların programın tüm özelliklerini etkin bir şekilde kullanımının zaman tasarrufu sağlayacağını, bunun sayesinde müşteri memnuniyeti yanında, iş akışının verimli yönetimi sayesinde, aynı oranda personellerin de rahatlayacağını belirten Öztürk, programın en önemli özelliklerine dikkat çekti. Mehmet Öztürk, “Teknik servis kaydını faturalama, özel SMS gönderme, barkod etiketi basma, kategori bazlı cihaz takibi, stok hareketleri, detaylı sorgu ekranı, web sitesinden durum sorgulama, müşteri iletişim yönetimi, esnek iş durumu tanımlama gibi tüm sistemi otomatiğe alarak verimli bir işletme kurabilmeniz çok kolay” diye belirtti.

Bilsoft Yazılım, 2005 yılından bu yana ön muhasebe prosedürlerini ve tüm dijital dönüşümleri kolaylaştırırken zamandan tasarruf sağlamakta.