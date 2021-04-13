Cep telefonundan hızlı takip

GE bölüm başkanı Mehmet Öztürk, teknik servis programının kullanıcılara büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Teknik servis müşterileriyle periyodik gözden geçirme toplantılarını yapan Bilsoft Yazılım bu toplantısında kullanıcıların gözlemlerini dinleyerek daha etkin ürün geliştirme odaklı hedefler belirledi.

Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı ve AR-GE bölüm başkanı Mehmet Öztürk, teknik servis programlarının ehemmiyetine vurgu yaparak, “Teknik servis hizmeti veren bir firmaların, arızalı ekipman teknik servise girdikten sonraki süreci takip etmek ve gelişmeleri anlık olarak müşterilerin, yani cihaz sahiplerinin online olarak takip etmesine olanak sağlamak çok önemlidir. Teknik servis programı, sunulan bakım onarım hizmetini planlamaya, cihaza ilişkin bakım onarım sürecini baştan sona izlemenize ve kontrol etmenize, bu süreci online olarak müşterilerin erişimine açmanıza ve süreç tamamlandığında muhasebe programı ile otomatik olarak faturalandırmanıza olanak sağlamaktadır” dedi.

Öztürk ayrıca teknik servis hizmeti veren firmaların en büyük ihtiyaçlarından birinin, arızalı cihazın servise girişten itibaren takibi olduğunu ve Bilsoft Teknik Servis Programı ile bu sürecin tamamının bilgisayar veya cep telefonundan hızlı bir şekilde yaparak hem teknik servis işletmesi hem de müşteriler için zaman tasarrufu sağlamakta ve iş yüklerini hafiflediğini belirtti. Bilsoft Yazılımın teknik servis programı kullanıcılarının programın tüm özelliklerini etkin bir şekilde kullanımının zaman tasarrufu sağlayacağını, bunun sayesinde müşteri memnuniyeti yanında, iş akışının verimli yönetimi sayesinde, aynı oranda personellerin de rahatlayacağını belirten Öztürk, programın en önemli özelliklerine dikkat çekti. Mehmet Öztürk, “Teknik servis kaydını faturalama, özel SMS gönderme, barkod etiketi basma, kategori bazlı cihaz takibi, stok hareketleri, detaylı sorgu ekranı, web sitesinden durum sorgulama, müşteri iletişim yönetimi, esnek iş durumu tanımlama gibi tüm sistemi otomatiğe alarak verimli bir işletme kurabilmeniz çok kolay” diye belirtti.

Bilsoft Yazılım 2005 yılından bugüne 100 binden fazla kullanıcısına ön muhasebe programı ve tüm dijital dönüşümlerinde kolaylık sağlarken zamandan tasarruf ettiriyor. Firmaların işleyişini yeniden yapılandırarak ticari hareketlerini hızlandırıp kar oranlarını artmasını sağlıyor.