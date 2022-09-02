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Cem evleri dedeleri Vali Atay’ı ziyaret etti
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bazı cemevlerinin dedeleri, Vali Cevdet Atay’ı ziyaret ederek, desteklerinden ötürü teşekkür etti.
DÜZCE 02.09.2022, 14:17
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bazı cemevlerinin dedeleri, Vali Cevdet Atay’ı ziyaret ederek, desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Düzce Valisi Cevdet Atay, geçtiğimiz aylarda Gölyaka ilçesinde ki cemevlerini tek tek ziyaret etti. Sorun ve sıkıntıları dinleyen Atay, görüş ve önerileri de dinledi. Bu ziyaretlerin ardından Cemevleri bölgelerinde çeşitli çalışmaların yapılmasının ardından bölgede ki Cemevleri dedeleri Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Yunusefendi Köyü muhtarı Şükrü Çavuş’un da ziyarette yer aldığı görüşmede Cemevleri Dedeleri Vali Atay’a Türk Bayrağı işlemeli tabak hediye etti.
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