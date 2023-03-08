Çeltik üreticilerine destek

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından çiftçilere destek olmak amacıyla çeltik tohumu desteği sağlayacak.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Ülkemizdeki depren yaralarının sarılmasında saha çalışmaları devam ederken, bir yanda gıda üretiminin önemli olduğu bu dönemde çiftçilere destek sağlanıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, Düzce Konuralp Çeltik Üretici temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Şen “Düzce ilinde kırsal kalkınmada avantajlı bir ürün olan, coğrafi işareti bulunan, üretimi uzun yıllara dayanan ve yerel bir marka olan Konuralp Pirincinin üretimin desteklenmesi için idaremiz bütçesinden tohum desteği sağlayacağız. Bu zor süreçte tarımsal üretiminin önemli olduğu ve ekim alanlarının artırmamız gerekmektedir“ dedi.

Çiftçilerin taleplerini dinleyen Hayri Şen sorunların çözümü noktasında çalışma başlattı.