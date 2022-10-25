Çeltik kurutmaları başladı

DÜZCE (İHA) – Osmanlı Saray mutfağının vazgeçilmez pirinci olan Konuralp’te yetiştirilen çeltiklerin kurutma çalışmaları başladı.

Düzce’de üretimi yapılarak sofralarda yerini alan Konuralp Princi’nin üretim yolculuğu devam ediyor. Tarladan hasat edilen çeltikler için Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında çeltik kurutma tesisi yapıldı. Çiftçilerin hizmetine sunulan Çeltik kurutma tesislerinde çeltik kurutma çalışmaları da başladı. Bu çerçevede ilk çeltiklerin yüklendiği tesisi Vali Cevdet Atay ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.