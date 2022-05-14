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Celal Çabuker gözyaşları arasından toprağa verildi
Düzce Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Rahman Çabuker’in babası Celal Çabuker, gözyaşları arasında toprağa verildi.
DÜZCE 14.05.2022, 15:12
Düzce Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Rahman Çabuker’in babası Celal Çabuker, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Rahman Çabuker’in babası Celal Çabuker tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamayarak sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çabuker, öğle namazına müteakip Şehitlik Cami’sinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenazeye Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Eski Belediye Başkanı İsmail Bayram, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, MHP il Başkanı İlhami Caboğlu, CHP il Başkanı Semih Cemşit ve Çabuker’in sevenleri acılı aileyi yalnız bırakmadı.