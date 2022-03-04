Cedidiye meydan projesi revize edildi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Meydan Projesinde halkın yeraltı otoparkı yerine katlı otopark yapılması taleplerini dikkate alarak meydana yakın bir noktaya katlı otopark yapılacağını açıkladı.

Düzce’nin önemli yaşam alanlarından biri olan Cedidiye meydanındaki derme çatma yapıların yerine cami mimarisine uygun, kullanışlı ve görsel açıdan farklılık katacak yapıların oluşturulması için gün sayılmaya başlandı. Millet Bahçesi ve kent estetiği projesi ile bütünlük sağlayacak olan Cedidiye Meydan Projesinin uygulanması için son hazırlıklar yapılıyor. Belediye Başkanı Faruk Özlü de her fırsatta mülk sahipleriyle bir araya gelerek hem gelişmeleri hem de yapılacak olan projeyi anlatıyor.

Cedidiye Camisinin siluetine uygun iş yerlerinin, büyük bir meydanın ve caminin minareleriyle dış cephesinin restore edileceği projede yeraltı otoparkının yapımından vazgeçildi. Yeraltı otoparkı yerine katlı otopark yapılmasını isteyen çevre sakinleri ve vatandaşların sesine kulak veren Başkan Özlü, teknik incelemeler sonucunda katlı otopark yapılmasına karar verildiği açıkladı. Yeraltı otoparkının trafik yükünü de artıracağı öngörülerek bölgeye yakın bir noktaya katlı otopark yapılmasına karar verildi.

Proje başlanıyor

Cedidiye Meydan Projesi’ne kısa süre içinde başlayarak Millet Bahçesi ile Cedidiye Meydanını birleştirerek yaşam alanını tesis edeceklerini kaydeden Özlü, “Derme-çatma yapıları kaldırarak cami siluetine uygun, katma değeri yüksek, insanların geldiğinde mutlu olacakları ve şehir kimliğine uygun projemize başlayacağız. Mülk sahipleriyle defalarca toplantı yaptık. Yüzde 90 oranında yapılardaki dükkânlar boşaltıldı. Artık projeye başlıyoruz. Ayrıca camimizin teneke olan minareleri yenilenecek ve dış cephe taşları da temizlenecek. Proje tamamlandığında Düzcelileri, kentin en gözde, nezih ve tarihiyle uyumlu bir meydanına kavuşturmanın gururunu yaşayacağız” şeklinde konuştu.

“Katlı otoparkta karar kıldık”

Cedidiye Meydan Projesi’nde yeraltı otoparkın olduğunu ve bunun olması için mimar ve mühendislerin sürekli çalıştığını ancak yeraltı otoparkının şehir içi trafiğini artıracağını öngördüklerini söyleyen Başkan Özlü, “Belediyemiz altındaki otopark ile meydan altına otopark yapılmasını düşündük. Ancak hem vatandaşlarımızdan gelen öneriler, hem de yaptığımız teknik çalışmalar sonrasında yeraltı otoparkının şehir içi trafiğini daha da artıracağını öngördük. Bunun yerine Meydana yakın bir noktaya katlı otopark yapma kararı aldık. Katlı otopark için yer görüşmelerimize de başladık” dedi.

Özlü, katlı otopark için arsa belirleme çalışmalarına başladıklarını kaydederek, “Katlı otopark ile trafik akışını da şehir merkezinden alıp dışa vermiş olacağız. Kısa süre içinde hem projemiz hem de katlı otopark çalışmalarımıza başlayacağız. Yeraltı otopark için meclisimizden aldığımız kredi yetkisini katlı otoparkta değerlendireceğiz” ifadelerinde bulundu.