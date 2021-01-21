Çatılarda oluşan kar ve buz sarkıtlarına dikkat

DÜZCE(İHA) – Düzce’de etkili olan kar yağışı ve soğuk havalar sonrası çatılarda oluşan sarkıtlar vatandaşlar için tehlike teşkil ediyor.

Hava sıcaklıklarının özellikle öğlen saatlerinde artması sonucu karların erimesi, çatı ve balkonlarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Yetkililer çatılardan düşebilecek buz sarkıtlarına karşı vatandaşları uyardı. Bazı yerlerde boyu 30 santimi ulaşan buz sarkıtları, yayalar ve sokak aralarında park edilen araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Adeta bir mızrağı andıran sivrilikleriyle düşmesi durumunda ağır fiziki zarar verebilecek sarkıtlar kazaya davetiye çıkarıyor.

Vatandaşlar, "Bu sarkıklar kırılsa bile yine zaman içinde çatılarda oluşabiliyor. Buz sarkıtları özellikle yayalar için tehlikeli oluyor. Bu konuda herkesin dikkatli olması gerekiyor" dediler.

Düzce Belediyesi ekipleri de oluşan buzları temizleme çalışması yapıyor.