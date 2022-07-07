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Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin en büyük canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı. Vatandaşlar, kurbanlık hayvan satıcıları ile sıkı pazarlık yaptı. Pandemide el tutmadan yapılan pazarlıklar yerini yine elle pazarlığa bıraktı.

DÜZCE 07.07.2022, 12:50
Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin en büyük canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı. Vatandaşlar, kurbanlık hayvan satıcıları ile sıkı pazarlık yaptı. Pandemide el tutmadan yapılan pazarlıklar yerini yine elle pazarlığa bıraktı.

Düzce’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarında vatandaşlar yoğunluk oluşturmaya başladı. Satıcılar oluşan yoğunluktan memnun olurken, kurbanlık hayvan alacaklar satıcılarla sıkı pazarlık yaptı.

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