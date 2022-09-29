Can dostların yaşamlarına konukevi dokunuşu

Düzce Belediyesi hayvan konukevi, kuruluşundan itibaren can dostların yanında olmaya devam ediyor. 2022 yılının 9 aylık döneminde bin 769’u köpek, 247’si ise kedi olmak üzere 2 bin 16 hayvan kısırlaştırılırken, 210 köpeği sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşmasını sağladı.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren, uzman veteriner ve bakım personeli ile patili dostlara hizmet veren hayvan konukevi, 2022 yılının ilk 9 aylık sürecinde sokak hayvanlarına yönelik sağlıklaştırma çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Aynı dönem içerisinde Bin 769 köpek, 247 kedi kısırlaştırıldı. 2 bin 16 kedi ve köpeğin kuduz aşılarının yapılarak yaşanabilecek tehlikelerin de önüne geçen tesis, 2 bin 656 köpeğin ise tedavi ve rehabilitasyonuna ev sahipliği yaptı.

Sokak hayvanlarının tesis içerisinde bakımlarını gerçekleştirmelerinin yanı sıra doğal ortamlarında da yanlarında olan ekipler, şehrin belirli noktalarına yerleştirilmiş olan beslenme odaklarının temizlenmesini ve mama takviyelerini de devam ettirdi.

Can dostların kalıcı bir yuvaya kavuşturulması noktasında da yoğun mesai harcayan Veteriner İşleri Müdürlüğü, gelen talepleri değerlendirerek toplam 210 köpeğin de sahiplendirilmesini sağlayarak yeni yuvalarına kavuşturdu.