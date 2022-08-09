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Camiler arası futbol turnuvasının kazanını belli oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü bünyesinde devam eden camilerdeki Kuran kurslarında ki öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva da her iki kategoride de Çalıcuma Cami öğrencileri şampiyon oldu.

DÜZCE 09.08.2022, 11:51
Camiler arası futbol turnuvasının kazanını belli oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü bünyesinde devam eden camilerdeki Kuran kurslarında ki öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva da her iki kategoride de Çalıcuma Cami öğrencileri şampiyon oldu.

Düzce merkezdeki camilerde devam eden yaz kuran kurslarında ki öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Müftülüğün gençlik koordinatörlüğü, son olarak futbol turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuva 2 kategoride gerçekleştirildi. Bir çok caminin katılım sağladığı turnuvada finallerde çekişmeli sonuçlar yaşlandı. 10-12 ve 13-14 yaş kategorilerinde gerçekleştirilen finallere damgayı ise Çalıcuma Cami koydu. 10-12 yaş ve 13-14 yaş kategorilerinde Çalıcuma cami şampiyon oldu. Çamköy Merkez cami 10-12 yaş kategorisine ikinci olurken, 13-14 yaş kategorisinde Tevhit Cami ikinci Nusrettin Cami ise üçüncü oldu.

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