Cami çocuk sesleri ile şenlendi

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, bir yandan öğrencilerin eğitim noktasında zihinsel ve fiziksel gelişimlerini tamamlamasına yardımcı olurken, diğer yandan değerler eğitimi noktasında sosyal aktivitelerle gelişimlerine katkı sağlıyor.

Çocuk Kulübü, bünyesinde eğitim gören çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin yanı sıra manevi duygularının da gelişmesi adına proje uygulamaları hayata geçiriyor. Çocuk Kulübü öğrencileri, bu kapsamda Cedidiye Camiini ziyaret etti. Değerler eğitimi sınıfı tarafından hazırlanan ‘Namaz Kılmayı Öğreniyorum’ projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve çocukların camiyi ve namazı sevmelerinin amaçlandığı ziyarette, Cedidiye Cami müezzini tarafından cami, namaz ve dua konularında bilgiler aktarıldı.

Camiyi gezip tanıyan minikler, ellerini semaya açarak dua etmeyi de ihmal etmedi.