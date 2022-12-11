Çalışana çay, çorba ve meyve ücretsiz

16 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan vize sınavlarında ders çalışan öğrencilere okuma salonlarında çay, çorba ve meyve ücretsiz veriliyor. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir yaklaşan sınavlar öncesi öğrencileri ziyaret etti.

Düzce Üniversitesinde vize sınavları 12-16 aralık tarihlerinde yapılacak. Gece sabaha kadar okuma salonlarında ders çalışan sınavlara hazırlanan öğrencilere 12-16 Aralık tarihlerinde çay, çorba, meyve ikramları 18.00 ile 23.00 saatlerinde ücretsiz ikram ediliyor.

Öğrencileri okuma salonlarında ziyaret eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencilere sınavlarında başarılar dileyerek “Üniversitemizde vizeler başlıyor. Haliyle okuma salonlarımız da en yoğun günlerini yaşıyor. Bizler de dün gece, yaklaşan sınavlar öncesi öğrencilerimizi ziyaret ederek çalışmalarına yakından tanıklık ettik. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.