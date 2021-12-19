Çalışan kadınlara KADES anlatıldı

Düzce’de fabrikada çalışan kadınları ziyaret eden jandarma ekipleri, KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları ile Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, Çilimli ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan kadınlara "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" kanununu anlattı. Kadınların sorularını da yanıtlayan ekipler, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Eğitimin sonunda kadınların telefonlarına jandarma ekipleri tarafından KADES uygulaması yüklendi.