Çalınan mazgalların yerine yenisi monte edildi

Düzce’de yağmur suyu ve kanalizasyon mazgallarının sürekli çalınması üzerine Düzce Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili harekete geçti. Adli makamlara şikayette bulunan belediye yetkilileri, vatandaşlara çağrıda bulunarak, mazgallara zarar verip çaldığını gören kişilerin ihbar edilmesini istedi.

Düzce’de son günlerde hırsızlar yağmur suyu ve kanalizasyon mazgallarına dadandı. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada hırsızlık olaylarının özellikle son zamanlarda arttığı belirtildi. Emniyet ve zabıta ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğünü de ifade eden yetkililer, “Şehrimizin muhtelif noktalarında bulunan yağmur suyu ve kanalizasyon mazgallarının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınmaktadır. Çalınan mazgal kapakları hem araçlar hem de yayalar için büyük tehlike oluşturmaktadır” dedi.

153 veya 155’i arayın

Vatandaşlardan hırsızlık olaylarını gördüklerinde ihbarda bulunmalarını isteyen yetkililer; “Son yaşanan olay Metek TOKİ bölgesinde meydana geldi. Bölgenin çeşitli noktalarında mazgal kapaklarının olmadığını tespit ettik. Çalınan mazgalların yerine ekiplerimiz, kompozit mazgalları monte etti. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında Beyaz Masa çağrı merkezi 153 veya 155 Polis İhbar hattına vatandaşlarımızın ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.