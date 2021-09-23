Çalıcumalı öğrenciler Vali Atay’la tanıştı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Beyköy Beldesine bağlı Çalıcuma köyünde bulunan ilkokulu ziyaret eden Vali Cevdet Atay’ı karşılarında gören minik öğrenciler hem şaşırdı hem mutlu oldu.

Vali Cevdet Atay, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etmeye devam ediyor. Atay son olarak Beyköy Beldesinde bulunan Çalıcuma ilkokulunu ziyaret etti. Jandarma Komutanı Naci Akkaş ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Atay’ı karşılarında gören ilkokul öğrencileri hem şaşırdı hem mutlu oldu. Öğrenciler ve velilerle sohbet eden Vali Atay, okul yönetiminden de bilgi öğrenciler hakkında bilgiler aldı.