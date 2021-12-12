Çakırlar Ortaokulu, aromatik bitki yetiştirecek

DÜZCE (İHA) – Çakırlar Ortaokulu’nun bahçesinde, Düzce Üniversitesi ile yapılan işbirliği kapsamında aromatik bitki üretilecek.

Çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşma üzerine pilot üniversite olan Düzce Üniversitesi, aromatik bitkiler üzerine çalışmalarına devam ederken, bölge de bulunan yüzlerce çiftçiye de maddi destek sağlıyor. Üniversitenin çalışmaları kapsamında Çakırlar Ortaokulu’nun da bahçesine aromatik bitkiler üretilecek. Üretilecek aromatik bitkilerden elde edilecek gelir ile okulda çeşitli çalışmalar yapılacak. Ayrıca bölge halkına da konu ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak, örnek bir proje olduğu gösterilecek.