Çakar, “Memleketime hizmet etmeye devam edeceğim”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü iken istifa eden Prof. Dr. Nigar Demir Çakar, düzenlenen veda programında “Bu tören üniversitemizde veda töreni olarak kurgulansa da, Düzce’mizin bağrına bastığı bir evladı olarak, memleketime hizmete devam edeceğim, Allah’ın izni ile hiçbir zaman ödün vermediğim ahde vefa duygumla bu hikayeyi de mutlu sonla bitireceğim” dedi.

2015-2022 döneminde Düzce Üniversitesi Rektörü olarak ilkleri gerçekleştirmesinde, dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almasında, öncü bölgesel kalkınma üniversitesi olmasında ve daha birçok alanda sayısız başarı kazanmasında büyük emekleri olan ve Rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar için program düzenlendi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen ve yoğun ilginin olduğu programda konuşan Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş. Nigar Demircan Çakar ile 13 yıl yol arkadaşlığı yaptığını belirterek konuşmasına başladı. O’nun liderliğinde, gönül birliğiyle Düzce Üniversitesi’nin, mensubu olmaktan gurur duyulan bir kurum haline geldiğini söyleyen Ateş, tüm çalışma arkadaşları adına Çakar’a teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, bir hekim ve yönetici gözüyle Nigar Demircan Çakar liderliğinde Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde büyük işler başardıklarını dile getirdi. 22 yıldır Düzce’de görev yaptığını söyleyen Balbay, kendisiyle sevgi ve saygı dolu süreçler geçirdiklerini belirterek sevginin aşamayacağı engelin olmadığına vurgu yaptı.

Senato üyeleri adına konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, insanın duygularıyla yaşadığını ve insana yapılacak en büyük işlevsel yardımın onu kendisine sevdirmek şeklinde açıkladı. Düzce Üniversitesi’nin değer ürettiğini ve en büyük değerin de insan olmaktan geçtiğini dillendiren Koç, bu yolda büyük emekleri olan Çakar’a teşekkürlerini iletti.

Hikmet ve lider odaklı yönetici

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Çakar’ı hikmet ve lider odaklı, samimi, yumuşak huylu, ahde vefa anlayışı sınırsız, farklılıkları zenginlik olarak gören, takım ruhu yüksek bir yönetici olarak nitelendirdi. Uzun yıllardır beraber çalıştıkları dönemde kendisinden çok şey öğrendiğini söyleyen Öncü, Düzce Üniversitesi’nin zirveye giden başarı yolunda en büyük paylardan birinin de Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a ait olduğunu dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin ise Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile yaşadığı anıları konuklarla paylaşarak, 7 yıl Rektör Yardımcılığı süresince yoğun çalışma süreci içinde O’ndan en çok; toleransı, anlayışı, sabretmeyi, öfkelenmemeyi, yeni fikirler üretmeyi öğrendiğini belirtti.

Duygusal zekasıyla güçlü liderlik

Konuşmasını video konferans yoluyla gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. İlhan Genç ise, Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı tanımanın, kendisi için müstesna bir fırsat olduğunu söyledi. Son derece verimli bir çalışma süreci geçirdiklerine işaret eden Prof. Dr. Genç, Prof. Dr. Çakar’ın akademik zekasının yanında, duygusal zekasıyla da liderlik yaptığı vurgusunda bulunarak bu detayların Güçlü Kadınlar kitabında yer aldığını katılımcılarla paylaştı. Empati, engellere rağmen sorun çözme, uzlaşmacı olma, yeni deneyimlere açık olma gibi yüksek vasıflara sahip olan Çakar’a Düzce Üniversitesi’ne sağladığı büyük emekler için teşekkür etti.

“Biz iki kadın akademisyen burada Düzce Üniversitesi’nde bir tarih yazdık”

Düzce Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, mutluluk ve gurur ile hüznü bir arada yaşadıklarını Düzce’nin iki kadın rektörün birlikte ve birbiri ardına görev yaptığı tek il olduğuna dikkat çekerek, “Muhtemelen bu açıdan dünyada da tektir. Biz iki kadın akademisyen burada Düzce Üniversitesi’nde bir tarih yazdık. Düzce Üniversitesi, 2007 yılında Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek felsefeyle kuruldu. Sadece 15 yıl içinde eşi benzeri zor bulunacak bir hızla ve büyük bir vizyonla gelişti. Türkiye’de ve dünyada ilkleri hayata geçirdi” şeklinde konuştu.

“Birlikte Değer Üretme Fırsatıyla Gönüllere Girme Şansı Yakaladım, Bu Sebeple Müteşekkirim”

12 yıllık liderlik yolculuğu boyunca kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Bir Düzce evladı olarak gönül verdiğim güzel memleketim, genç, dinamik, girişimci ve yenilikçi üniversitesine iki kez şahsımı rektör olarak layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir vefa duygusu ile şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımız tarafından atanan ilk kadın rektör olarak henüz 38 yaşında geldiğim bu görevle, akademik çalışma alanım olan stratejik yönetim alanında, kitaplarda yazmayan çokça deneyim edinme, gençlere, yaşlılara, kadınlara, çocuklara, çiftçilere, sanayicilere, STK’lara dokunma, birlikte çalışma ve birlikte değer üretme fırsatıyla gönüllere girme şansı yakaladım, bu sebeple müteşekkirim” ifadelerini kullandı.

“Hain darbe girişimi ve salgın koşullarına rağmen büyük atılım”

Rektörlük görevini devraldığı günden itibaren, büyük bir gayret ve özveri ile Düzce Üniversitesi’nin başarı çıtasını daha da yukarılara çıkarmak için var gücüyle çalıştığını ifade eden Çakar, “Görev yaptığım süre boyunca, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve salgın koşullarına rağmen, üniversitemizin öğrenci sayısını 20 binden 30 bine, yabancı öğrenci sayısını 100’den 2 bin 200’e, öğretim üyesi sayısını 400’den 700’e, toplam personel sayısını 2 bin 200’den 2800’e, genel bütçesini 150 milyondan 500 milyona, döner sermaye bütçesini 65 milyondan 250 milyona çıkardık. Ayrıca, proje sayımız üç katına, patent ve faydalı model sayımız on katına, toplam kapalı alanımız iki katına, iş birlikleri ve protokol sayımız da yedi katına çıktı” şeklinde konuştu.

“Düzce ili tıbbi bitki haritasını oluşturduk”

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Üniversitelerin Misyon Farklılaşması Programında bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak üzere sağlık ve çevre alanlarında ihtisas üniversitesi olarak seçilme başarısı gösterdiklerini ifade eden Çakar, çevre alanında tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı, sağlık alanında ise geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda uzmanlaşmayı seçtiklerini söyledi. Düzce Üniversitesi çatısı altında ülkemizin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ni kurduklarını, bölgesel kalkınmada lokomotif rol üstlenmek üzere alana yönelik bütüncül bir yaklaşım geliştirerek, bölgemizde tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesine de öncülük ettiklerini dile getiren Çakar; safran, salep, adaçayı, melisa, biberiye gibi farklı bitkilerin sözleşmeli çiftçiler ile üretilmesini sağladıklarını belirtti. Bölgeden alınan 30 bin toprak numunesinin analiz edilmesi ile de Düzce ili Toprak Haritası’nı ve Düzce ili Tıbbi Bitki Haritası’nı oluşturarak bölgeye önemli bir hizmet daha sunduklarını sözlerine ekledi.

Bölge halkı tarafından yetiştirilen tıbbi bitki, arı ürünleri ve tıbbi mantarın hammaddeden ürüne dönüşmesinde Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini de yürüten Düzce Üniversitesi’nde, değer zincirinin halkalarını tamamlamak üzere gıda takviyeleri, doğal kozmetik ürünler, bitkisel yağlar, ekstreler, çaylar, arı ürünleri gibi ürünlerin üretimini de yerleşke içerisinde kurulan üretim tesisinde üretmeye başladıklarını dillendiren Prof. Dr. Çakar, “Tüm bu süreç 2020 yılında, üniversitemizin kendi adına tescillediği DUlife, Herbynia, Melenis ve ApideVera adındaki dört markayı, bölgemizden 55 girişimcinin ortaklaşa kurduğu ‘Form Life’ firmasına lisanslaması ile taçlandı. Böylece ülkemizde ilk defa bir üniversite ve bir sanayi kuruluşu arasında marka lisans anlaşması imzalandı. Bu lisans anlaşması sayesinde, hammaddesini bölgemiz çiftçisinin yetiştirdiği ürünlerin üniversitemiz markaları ve üniversitemiz denetimi ile bağımsız bir sanayi firması tarafından üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımı sağlandı, ülkemizde bir ilk gerçekleşti. Üniversite odaklı bölgesel kalkınmaya dair çok önemli bir çalışma modeli ortaya çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar konuşmasını şu sözlerle bitirdi; “Bu tören üniversitemizde veda töreni olarak kurgulansa da, Düzce’mizin bağrına bastığı bir evladı olarak, memleketime hizmete devam edeceğim, Allah’ın izni ile hiçbir zaman ödün vermediğim ahde vefa duygumla bu hikayeyi de mutlu sonla bitireceğim. ”

Konuşmasının sonrasında Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a, Kurucu Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü tarafından Üstün Hizmet Belgesi takdim edildi.