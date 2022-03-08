Çağsu Hastanesinden 8 Martta anlamlı hediye

Kadın istihdamının artırılmasına amacıyla TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu tarafından başlatılan Sanayi de Kadın eli Projesi kapsamında 8 Mart kadınlar gününde Düzce Özel Çağsu Hastanesi kadın işçilere sağlık taraması hediye etti.

TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu projesi olan sanayide kadın eli çalışmaları devam ediyor. Projeye Delta Alfa ile birlikte bazı sanayi kuruluşları da destek veriyor. Ayrıca projenin sağlık kısmında Çağsu Hastanesi yer alıyor. Bu kapsamda projeye katılan firmaların kadın çalışanları Çağsu Hastanesi tarafından sağlık kontrolü ve mamografiden geçti. Dünya Kadınlar Gününe özel olarak yapılan çalışmada projede yer alan Delta alfa Çorap Fabrikası ve 2 firma kadınlarına önce hastane Genel Cerrahı Op. Dr. Fikret Baştımar tarafından bilgiler verildi.

Ardından sırayla konuşan Çağsu Hastanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Merve Konak, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük, Delta Alfa İnsan Kaynakları Müdürü Esra Ölmez Öztürk, projeye destek veren firmaların insan kaynakları müdürleri kadınların iş hayatında olması gerektiğini belirterek, fabrikalarda emek veren kadınlara teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından projeye katılan kadınlar, sağlık taraması ve Mamografiden geçirildi.