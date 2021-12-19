Çağrı personellerine iletişim eğitim verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde görevli personellere, iletişim becerilerinin arttırılması amacıyla eğitim verildi.

Düzce’de tüm çağrıları ilk karşılayan ekiplere çeşitli eğitimler verilmeye devam ediyor. Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu’nun önderliğinde personellere yönelik iletişim eğitimi verildi. Eğitime, Düzce Valisi Cevdet Atay da katıldı. Seminerde çağrıları ilk karşılayarak vatandaşlara hizmet veren personellere iletişim becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.