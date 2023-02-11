Çadırların altlarına konulmak üzere 2 tır palet gönderdi

Deprem bölgesindeki yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber eden Düzce Belediyesi afet bölgesinden gelen talepler doğrultusunda, çadırların altında kullanılmak üzere 2 tır palet Elibistan’a doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından etkilenen 10 ilin yaralarının sarılması için tüm yurtta olduğu gibi Düzce Belediyesinin seferberlik hali sürüyor. Şu ana kadar vatandaşların desteği ile onlarca tır yardım malzemesini, iş makinesi ve kurtarma ekiplerini bölgeye sevk eden Düzce Belediyesi, son olarak Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla 2 tır dolusu palet gönderdi.

Bölgeden gelen taleplerin karşılanması için tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Deprem bölgesinde her geçen gün ihtiyaçlar değişiyor. Kurulan çadırların altına konulması için palet ihtiyacı doğdu. Başkanımız Faruk Özlü’nün talimatıyla 2 tır palet gönderiyoruz. Bir nebze de olsa depremzedeleri çadırlarda bu şekilde korumayı düşünüyoruz. Paletleri Düzceli esnaflarımızdan ayarladık. Elbistan’a gönderiyoruz” dedi.