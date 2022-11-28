Çadır kurarak destek oldular

DÜZCE(İHA) – Düzce 99 Arama Kurtarma Ekibi, depremzedelere yardım etmeye devam ediyorlar. Ekipler oluşturulan alanda 50 çadır kurdular.

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin yardımına koşan Düzce 99 Arama Kurtarma Ekibi sahadan ayrılmıyor. Ekip, depremzedeler için AFAD tarafından Koçyazı Mahallesi’nde kurulan çadır kentte 50 çadır kurarak destek oldu.

Depremden etkilenenlerin kalacağı çadırların kurumlarını yapan dernek yönetim kurulu üyesi Tarık Mert, “Düzceliler olarak bu yaşadığımız 3. büyük deprem. Ekibimizle birlikte depremin yaşandığı ilk günden bu yana arkadaşlarımız sahada desteği sürüyor. Bugün de burada 50 çadırın kurulumu gerçekleştirdik. Allah inşallah başka afetler göstermez” dedi.