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Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılandı

DÜZCE(İHA) – Ülke genelinde hayvan hastalıkları ile mücadele devam ederken, Düzce’de de Mayıs ayı içerisinde binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan aşılandı.

DÜZCE 29.06.2021, 09:27
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılandı

DÜZCE(İHA) – Ülke genelinde hayvan hastalıkları ile mücadele devam ederken, Düzce’de de Mayıs ayı içerisinde binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan aşılandı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, Mayıs ayı içerisinde il genelinde binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan aşılandı. 2021 yılı mayıs ayı içerisinde 16 köyde bin 956 büyükbaş hayvana proje kapsamında ŞAP aşısı, 23 köyde 412 büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 17 köyde 2 bin 132 büyükbaş hayvana Sığırların Nodüler Ekzantemi , 8 köyde proje kapsamında 491 koyun keçi vebası ve 100 adet koyun keçi brusella aşısı uygulandı.
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