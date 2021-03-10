“Büyük düşün ama dijital düşün”

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Dijital Girişimcilik ve Kariyer Olanakları” başlıklı konferans online olarak gerçekleştirildi.

Programın moderatörlüğünü gerçekleştiren Bilsoft İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Can Bil, etkinliği düzenleyen Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’ne teşekkür ederek faydalı bir söyleşi olmasını temenni etti.

Programın ilk konuşmacısı Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli, girişimcilik hikayesini paylaşarak sözlerine başladı. Kurdukları firma ile ön muhasebe programı geliştirmeye karar verdiklerini belirten Ahmet Veli, başarı için alternatif pazarlama ve farklı reklam türleri ile hareket etmenin önemini vurguladı. Ürettikleri ön muhasebe programının iki milyondan fazla indirildiğini, 90 binden fazla kullanıcıya sahip olduğunu söyleyen Veli, ekip ruhuyla hareket ettiklerini ve uluslararası pazarda ciddi işler yapmayı amaç edindiklerini sözlerine ekledi. Hem çalışanlardan hem de müşterilerden gelen fikirlere göre ürün geliştirdiklerine işaret eden Ahmet Veli, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Programın bir diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilsoft Pazarlama Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Önder Kethüda, işletmenin merkezinde üretim ve pazarlamanın olduğuna değinerek müşterilerin nasıl düşündüğünü anlamanın ve müşteri hareketlerini takip etmenin önemi üzerinde durdu. Bu kapsamda herkesin pazarlama bakış açısına sahip olması gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Önder Kethüda, firmaların müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda strateji geliştirmemeleri durumunda rekabet avantajlarını kaybedecekleri uyarısında bulundu.

Startup kavramını, tekrarlanabilir ve büyütülebilir bir iş modeli aramak için tasarlanmış geçici bir organizasyon şeklinde tanımlayan Kethüda, bir şirketi ise tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli yürütmek için tasarlanmış kalıcı bir organizasyon olarak ifade etti.

Programın son konuşmacısı Bilsoft Dijital Pazarlama Uzmanı Ferhat Sağlam ise “Girişimciliğin Dijital Dönüşümü” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Tamamen tüketici odaklı bir dönemden geçtiğimizi belirten Ferhat Sağlam, tüketiciye doğrudan ulaşabilen, anlık çözüm sunabilen ve anlık geri dönüş alabilen bir firma olduklarını dillendirdi. Pandemi sebebiyle 5-10 yıllık teknolojik gelişmelerin bir yıla sıkıştığı değerlendirmesinde bulunan davetli konuşmacı, “Büyük düşün ama dijital düşün” sözleriyle dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı.