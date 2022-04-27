Bu projeyle birlikte artık 300 kilometre uzağa gitmeyecekler

DÜZCE (İHA) – Konuralp Pirinci Üretim Geliştirme Kompleksi projesiyle birlikte üreticilerin kurutma ve işleme sorunları ortadan kaldırılacak.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul görülen ’Konuralp Pirinci Üretim Geliştirme Kompleksi’ projesi, Konuralp pirincinin marka değerinin gelişmesine katkı sunacak. Her yıl çeltik hasadında çiftçilerin büyük sıkıntı çektiği kurutma ve işleme sorunları artık Düzce İl Özel İdaresi tarafından kurulacak tesisle son bulacak. Çiftçiler, bugüne kadar ürünlerini 300 kilometre uzaklıktaki kurutma tesislerine götürmek zorunda kalmayacak. Aynı zamanda nakliye işleminin getirdiği ek maliyetten de kurtulacaklar.

Yatırım değeri 12 milyon 493 bin 458 TL

Proje ile çiftçilerin üretimde karşılaştığı girdi maliyetleri düşürülerek yüksek gelir elde etmeleri, geleneksel tarımsal üretim anlayışından modern üretim tekniklerine geçilmesi, teknolojik altyapının oluşturulması, doğru girdilerin kullanılması, tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçi örgütlenmesinin geliştirilmesi hedefleniyor. Kurulacak olan işleme tesisi ile pazarlama ağı sayesinde dezavantajlı grupların gelir düzeyinin artırılması amaçlanıyor. Çeltik üretimindeki kronik sorunların çözümlenerek ekim alanlarının genişletilmesi ve özellikle gençlere yönelik projede teşvikler verilerek tarımsal istihdamın artması sağlanacak. Toplam yatırım değeri 12 milyon 493 bin 458 TL olan tesis için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 9 milyon 169 bin 458 TL destek alınacak. 3 milyon 324 bin TL ödenek ise Düzce İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek. Proje ile kurulacak kompleks içerisinde 500 metrekare kapalı alanda çeltik işleme tesisi, paketleme tesisi ve çeltik kurutma tesisi kurulumu yapılacak. Saha çalışmalarında kullanılmak üzere lazerli tesviye ekipmanları satın alınacak.