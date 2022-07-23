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Bu kulüpte iş var

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği ‘Düzce İş Kulübü’ iş arayanları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede kurulduğu günden bu güne kadar Düzceli bin 382 kişi iş sahibi oldu.

DÜZCE 23.07.2022, 09:53
Bu kulüpte iş var

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği ‘Düzce İş Kulübü’ iş arayanları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede kurulduğu günden bu güne kadar Düzceli bin 382 kişi iş sahibi oldu.

Düzce Belediyesi, İş Kur, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası gibi kuruluşların destek verdiği Düzce iş kulübü, iş arayanları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede kurulduğu günden bugüne kadar bir çok iş veren ve iş arayanlarla bir araya gelen Düzce İş Kulübüne 3 bin 348 kişi başvuruda bulundu. 131 kişiye işbaşı eğitim programına dahil edildi. 3 bin 250 kişi ise çeşitli işlere yönlendirildi. Bu kişilerin iş verenler ile yaptığı görüşmeler neticesinde bin 382 kişi iş sahibi oldu. Bin 271 kişi için ise halen iş arama çalışmaları devam ediyor.

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