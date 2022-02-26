Bu kitap, okuyucuyu kendini tanıyabileceği farklı bir yolculuğa çıkaracak

Yazar Zeynep Işık Büyükbay, ’Mizaç İlmi ve Varlığın Tahlili’ isimli kitabıyla okuyucuyu kendini tanıyabileceği farklı bir yolculuğa çıkarıyor.

Yazar Zeynep Işık Büyükbay, derin araştırmaları neticesinde elde ettiği bilgileri harmanlayarak ’Mizaç İlmi ve Varlığın Tahlili’ isimli kitabını çıkardı. Her insanın bir mizaçla doğduğunu belirten Zeynep Işık Büyükbay, "Mizaç, dört elementin insan üzerindeki huy, yaratılıs¸ karakter olarak ortaya çıkıs¸ıdır. Aslında hepimizin bildigˆi dört element olan hava, su, ates¸ ve toprak bizim benligˆimizi olus¸turuyor. Dört elementi (mizacı) fiziksel ve ruhsal olarak kis¸ide kes¸fedebiliriz. Kis¸i kendinde hangi elementin agˆır bastıgˆını da kes¸fedebilir. Ten rengimiz, kemik yapımız, kilo alma s¸eklimiz, el yapımız, dilimizin rengi gibi, bizi biz yapan birçok fiziksel özellik ve veri sayesinde, hangi mizacın bizde baskın oldugˆunu anlayabiliriz" dedi

"Beslenme s¸ekli kis¸inin davranıs¸ını bile etkiler"

Beslenme düzeni ve yapılan diyetlerin, herkese yarar sagˆlayacagˆını savunan bir yapının yanlıs¸ oldugˆunu vurgulayan Büyükbay, "Sürü psikolojisi ile mizacımızı kes¸fetmeden ortak bir bilinç ile hareket etmemiz dogˆru değil. Sizi siz yapan yediklerinizdir. Beslenmeyi küçümsemeyin. Beslenme düzeni kis¸inin kendisine özel olmalıdır. Beslenme s¸ekli, kis¸inin davranıs¸ını bile etkiler" diye konuştu.