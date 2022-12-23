Bu belirtiler varsa mutlaka doktora görünün

DÜZCE(İHA) – Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, sık ve aşırı acıkma hissi, fazla susama, obezite, kilo kaybı, yüksek tansiyon, yorgunluk, vücutta karıncalanma ve sık idrara çıkma gibi belirtiler görülen kişilerin mutlaka şeker ölçümü yaptırması gerektiği uyarısında bulundu.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Değişen Dünyamız ve Diyabet” konulu programda Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu; diyabet, günümüzde diyabetin artışı ve görülme sıklığı, diyabet belirtileri, tanı koyma, korunma yolları, tedavi yöntemleri ve toplumda diyabet bilinci oluşturma gibi konularda önemli bilgiler paylaştı.

Kan şekerinin yaşa ve cinsiyete göre değişmediğini, açlık ve tokluk durumuna göre değiştiğini belirten Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, sık ve aşırı acıkma hissi, fazla susama, obezite, kilo kaybı, yüksek tansiyon, yorgunluk, vücutta karıncalanma ve sık idrara çıkma gibi belirtiler görülen kişilerin mutlaka şeker ölçümü yaptırması gerektiği uyarısında bulundu.

Özellikle hamilelik döneminde, kadınların test yaptırmasını tavsiye eden Prof. Dr. Arslanoğlu, anne ve babaların, çocuklarının doğumundan itibaren dengeli ve düzenli beslenmeleri konusunda özen göstermeleri gerektiğini ifade etti. Hazır gıdalardan uzak durulmasını öneren Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, anne sütünün önemine dikkat çekerek, sağlıklı hayatın her yiyecekten daha tatlı olduğunu sözlerine ekledi.