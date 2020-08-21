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Bozuk parke taşları değiştirildi
DÜZCE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KONURALP BÖLGESİNDE BOZUK VE TAHRİP OLAN KİLİT PARKE TAŞLARINDA DEĞİŞTİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ
DÜZCE 21.08.2020, 12:13
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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konuralp bölgesinde bozuk ve tahrip olan kilit parke taşlarında değiştirme çalışması gerçekleştirdi.
Düzce Belediyesi, şehrin dört bir yanında çeşitli çalışmalar ile iyileştirme işlemlerine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Konuralp bölgesinde bazı yollarda oluşan bozulmalara anında müdahale etti. Şehit Kemal Işıldak Mahallesi’ne bağlı Sertoğlu sokakta bozuk ve tahrip olan kilit parkelerde değiştirme çalışması yaptı. Kısa süre içerisinde tamamlanan yol vatandaşın kullanımına açıldı.
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