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Bölgeye hizmet veriyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret ederek merkezde incelemelerde bulundu. Başhekim Dt. Alpaslan Üregen, merkezde yapılan çalışmaları aktardı.

DÜZCE 25.09.2021, 10:45
Bölgeye hizmet veriyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret ederek merkezde incelemelerde bulundu. Başhekim Dt. Alpaslan Üregen, merkezde yapılan çalışmaları aktardı.

Düzce’de çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Cevdet Atay, son olarak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini inceledi. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Alpaslan Üregen ve yöneticileri ile birlikte Vali Atay’ı karşılamasının ardından merkezde beraber incelemelerde bulunuldu. Başhekim Dt. Alpaslan Üregen, Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, diş hekimliğinin tüm alanlarında tedavi ve koruyucu sağlık hizmetleri sunulduğunu belirterek "Bu hizmetlerin içerisinde diş çekimi, gömülü ve cerrahi diş çekimleri, periodontolojik işlemler, diş taşı temizliği, dolgu tedavisi, kanal tedavisi, tüm ağız diş çene cerrahisi işlemleri, sabit hareketli protezler, gece plağı, çocuk hastalarda tüm tedavi işlemlerinin yanında flor fissür uygulamaları, yer tutucu gibi koruyucu işlemler yer alıyor" dedi.

Vali Atay daha sonra tedavi için merkeze gelen hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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