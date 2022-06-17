Bölgesel istihdama katkı sağlanacak

Düzce Belediyesi, ‘İşin Olsun’ ile bölgesel istihdamı artırmak amacıyla harekete geçti.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi BELKA AŞ., iş arayan adaylara ve işçi arayan işverenlere daha hızlı istihdam fırsatı sunabilmek için, ‘İşin Olsun’ platformu ile güçlerini birleştirdi. İş Kulübünde işbirliği imza töreni gerçekleştirildi. Törene Düzce BELKA İnsan Kaynakları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan İnan, Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan ve Türkiye Kamu Projeleri Yöneticisi Berat Duru katılım sağlayarak iş birliğine yönelik imzaları attı.

Düzce BELKA İnsan Kaynakları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan İnan, gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili yaptığı değerlendirmede; "Belediye Başkanımız Faruk Özlü, şehrimizin yanında bölgemiz istihdamına katkı sağlamak konusunda önemli çalışmalar yürütüyor. Dezavantajlı gruplar ve bilhassa gençlerin istihdama katılımının toplumsal gelişim açısından önemi doğrultusunda paydaşları ile birlikte İş Kulübü’nün kurulmasına önemli destek veriyor. Düzce BELKA İnsan Kaynakları A.Ş. olarak evrensel boyutta olan işsizlik sorununun azaltılmasında rol almak ve çözümüne kısmi katkı sağlamak amacıyla paydaşlarıyla başlatmış olduğu İŞ KULÜBÜ, sorunun çözümüne katkı sağlamak amacına hizmet etmektedir” dedi.

Hedef kitle, gençler ve kadınlar

“İstihdam alanları oluşturarak yeni iş imkanları sağlamak ülkemizin ve şehrimizin yöneticilerinin temel amaçlarından biridir” diyen İnan konuşmasına şöyle devam etti; “Düzce BELKA A.Ş. olarak, dezavantajlı gruplar içinde yer alan, çalışma hayatına atılmakta olan gençleri ve kadınları hedef kitlesi olarak belirledik. İş arama sürecinde kişinin kendini ve beklentilerini doğru tanımlayamamasından, hayal ettiği işe erişimde gerekli donanıma sahip olmamasından kaynaklı sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.”

Yapılan iş birliğiyle Düzce BELKA İnsan Kaynakları A.Ş., gelen aday ve işverenleri İşin Olsuna yönlendirecek. İşverenler, ihtiyaç duydukları pozisyonları Düzce Belediyesi, iştiraki Düzce BELKA İnsan Kaynakları A.Ş.’ye bildirecek ve iş ilanları İşin Olsun uygulamasında yayınlanacak. İş ilanları tüm Düzce halkının başvurularına açık olacak.