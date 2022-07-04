Bölgenin şifa adresi

Düzce Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Ünitesi’nde tanı ve tedaviye yönelik tüm endoskopik girişimler, uzman akademik kadrosu tarafından başarıyla uygulanıyor. Batı Karadeniz Bölgesi’ne hizmet veren ünite, eğitim ve araştırma merkezi olmanın gereği doğrultusunda Gastroenteroloji yan dal asistanı eğitimi de vermeye başlıyor.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Torun, Düzce Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Ünitesi hakkında bilgi verdi. Endoskopi Ünitesinin 2017 yılında taşındığı Dr. Talat Bahçebaşı binasında; hizmet alanının genişlediğine dikkat çeken Torun, “Ünite 4 adet Endoskopik işlem odası, ph-empedans-motilite odası, karaciğer biyopsi odası, sterilizasyon ve dezenfeksiyon odası, anesteziden uyanma-derlenme odası, doktor ve hemşire odaları olmak üzere 400 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Ünitede; 3 öğretim üyesi, 2 asistan doktor, 2 intern doktor, 6 hemşire, 1 hemşire yardımcısı, 2 hasta bakıcı, 2 sekreter olmak üzere 18 personel çalışmaktadır” dedi.

“Geniş çalışma alanına sahip”

Endoskopi bölümünün çalışma alanı oldukça geniş olduğunu ifade eden Doç. Dr. Torun; yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı, ince ve kalın bağırsaklar, rektum ve anüs, ayrıca safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisini yürüttüklerini dile getirdi.

Ünitenin üçü ileri düzey olmak üzere toplam 4 Endoskopi platformu bulunduğunu belirten Torun, bunlardan üçünde HD görüntü kalitesi ile işlem yapabildiklerini kaydederek “4 platformda kullanmak üzere 2 tanesi terapötik, 1 tanesi çift kanallı olmak üzere toplam 9 adet Gastroskop, 8 adet Kolonoskop, 3 adet Duodenoskop ve bir adet Ekoendoskop bulunmaktadır” dedi.

“Hastaların yarısı çevre illerden”

Ünitede yıllık 8 bin üzerinde endoskopik işlemin yapıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Torun, Safra kanalları ve pankreas hastalıklarında uygulanan ERCP ve EUS işlemlerini gerçekleştirdikleri hastaların yarısının çevre illerden geldiğini dile getirdi. Endoskopik işlemlerin görüntüleme teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak hızlı bir şekilde değiştiğine işaret eden Torun, yapay zekalı endoskopik teşhis yazılımlarını üniteye kazandırmayı ve öğretim üye sayısını artırarak bölgeye daha iyi hizmet vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

“Yan dal eğitimleri başlıyor”

Ünitenin Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından gerçekleştirilen teftişlerden başarıyla geçtiğini ifade eden Doç. Dr. Torun, Gastroenteroloji yan dal asistanı eğitimi verme yetkisine sahip olduklarını belirterek, yıl içerisinde Gastroenteroloji yan dal asistanlarının 3 yıl sürecek olan eğitime başlayacağını da müjdeledi.