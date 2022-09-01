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Bölgenin en modern kütüphanesi yükseliyor
Düzce Belediyesinin şehrin kültürel gelişimine katkı sağlayacak ve farklı kültürleri bir araya getirmek amacıyla geçtiğimiz aylarda başlattığı Konak Kafkas Park ve Sabiha Ulusoy Kütüphanesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Kütüphanenin temel ve yan dolguları tamamlandı.
DÜZCE 01.09.2022, 15:00
Düzce Belediyesinin şehrin kültürel gelişimine katkı sağlayacak ve farklı kültürleri bir araya getirmek amacıyla geçtiğimiz aylarda başlattığı Konak Kafkas Park ve Sabiha Ulusoy Kütüphanesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Kütüphanenin temel ve yan dolguları tamamlandı.
Belediye-iş insanı işbirliğinin bir örneği olan Kafkas Konak Park içinde yapımına başlanan Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin temeli ve yan dolguları atıldı. Düzce’nin en modern ve Kafkas kökenli vatandaşların tarihini yansıtan rölyefin olacağı Konak Kafkas Parkı şehrin sembol noktalarından biri olma yolunda ilerliyor.
Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin temel ve yan dolguları yapıldı. Kütüphanenin tamamlanmasının ardından parkın peyzaj düzenlemesine geçilecek.
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