Bölgenin en modern kütüphanesi için ilk kazma vuruldu

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün girişimleriyle kentin en modern kütüphanesinin yapımı için ilk kazma vuruldu. Başkan Özlü, “Yapım çalışmasına başladığımız kütüphane projelerimizi kısa sürede tamamlayarak, bölgemize modern bir yapı daha kazandıracağız" dedi.

Uzun Mustafa Mahallesi’nde bulunan Eski Konak Gazinosu olarak bilinen alanda bölgenin en modern kütüphanesi oluşturulacak. Hayırsever iş insanı ve Düzce Belediyesi iş birliğinde yapılacak olan kütüphanenin yapım işini Nobel İlaç Firması Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy üstlendi. Kafkas Konak Park olarak adlandırılan alanın içerisine yapılacak olan Modern Kütüphaneye, hayırsever iş insanı Hasan Ulusoy’un annesinin adı verilecek.

İşe başlama töreni yapıldı

Sabiha Ulusoy Kütüphanesi olarak adlandırılacak olan kütüphanenin temel atma törenine Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Nobel İlaç Firması Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, başkan yardımcıları, birim müdürleri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Proje hakkında bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Burada hayırsever iş insanız Hasan Ulusoy Beyefendinin destekleri ile bir modern bir Kütüphane oluşturuyoruz. Kütüphanemizin içerisinde, Kitap söyleşileri, öğrencilerimiz için tanıtım ve eğitim amaçlı etkinlikler, konferans ve dinleti, imza günü, piyano ve keman dinletileri, sinema geceleri düzenleme imkanı bulacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Özlü, projenin yapımını üstlenen hayırsever Hasan Ulusoy’a teşekkür ederek devam ettiği konuşmasında, "Burası için bir çalışma daha hazırladık. Samsun Üniversitesi’nde sanat profesörü arkadaşımız Kafkas toplumlarını yansıtan bir rölyef çalışması yapıyoruz. 2.2 metre yüksekliğinde 8 metre boyunda bir rölyef olacak. Kafkas toplumlarının Düzce’ye yerleştirdiği ilk yer olan Uzunmustafa Mahallesi’nde yapıyoruz. Kafkas toplumlarının acılarını, kültürlerini yansıtan sanatsal kalıcı bir eser olacak. Önümüzdeki dönemlerde burası bir kültür merkezi niteliğini de taşıyacak” ifadelerinde bulundu.

Hiç düşünmeden ‘evet’ dedim

Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin işe başlama töreninde konuşan Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy ise 22 yıldır Düzce’ye yatırım yaptıklarını ve kendilerini Düzceli olarak gördüklerini kaydederek, "Burada bir kütüphane yaptırılması konusunu Başkan bana ilettiğinde hiç düşünmeden ‘evet’ dedim. Çünkü ben de artık bir Düzceliyim. İhracatını yaptığımız 50 ülke ve Türkiye’ye 22 yıldır sağlık taşıyoruz. Düzce’ye de en büyük yatırımımızı gerçekleştirdik. Düzcelilerle kol kola ilerliyoruz. Buranın ilim ve irfan yuvası olmasını diliyorum. Merhum annemin isminin koyulacağı olması da benim için çok büyük bir şereftir. Sabiha Ulusoy Kütüphanesi Düzcelilere armağan olsun” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından İl Müftüsü Rüstem Can’ın dualarıyla iş makineleri çalışmaya başladı. 3 bin 115 metrekare alan üzerinde 240 metrekare olarak yapılacak kütüphanede konferanslar, kitap söyleşileri, konser ve sinema günleri düzenlenebilecek. Kütüphanenin içinde bulunduğu alan bölge insanının da gönül rahatlığıyla nefes alabileceği doğayla bütünleşmiş şehir içi sosyal yaşam alanlarından biri olacak.