Bölge valileri Düzce’de toplandı

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakan yardımcısı Muhterem İnce, Düzce’de bölge valileri ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı’nın ziyaretinin ardından bölge valileri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Valisi Cevdet Atay ve İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık’da katılım sağladı.