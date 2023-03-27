DÜZCE(İHA) – Düzce Voleybol Mahalli Lig Yıldız erkekler müsabakaları tamamlandı.

Bahçeşehir Spor Kompleksinde yapılan Voleybol Mahalli Lig Yıldız Erkekler müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonunda Ay Spor Kulübü birinci, Çilimli Belediyespor ikinci ve Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü üçüncü oldu.

Turnuvayı birinci tamamlayan Ay Spor Kulübü 14-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Zonguldak’ta yapılacak olan bölge şampiyonasında Düzce’yi temsil edecek.