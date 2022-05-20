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Blockchain uygulamaları ve sanal paralar konuşuldu

Düzce Üniversitesi akademik, idari personelleri ve öğrencileri ile vatandaşların ve ilgi duyan herkesin katılım sağlayabildiği Açık Ders uygulamasında bu ay “Blockchain Uygulamaları ve Sanal Para, Geleneksel Küresel Finansal Sisteme Alternatif Olabilir mi?” konusu konuşuldu.

DÜZCE 20.05.2022, 11:18
Blockchain uygulamaları ve sanal paralar konuşuldu

Düzce Üniversitesi akademik, idari personelleri ve öğrencileri ile vatandaşların ve ilgi duyan herkesin katılım sağlayabildiği Açık Ders uygulamasında bu ay “Blockchain Uygulamaları ve Sanal Para, Geleneksel Küresel Finansal Sisteme Alternatif Olabilir mi?” konusu konuşuldu.

İstiklal Konferans Salonu’nda, Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Gedikli’nin konuşmacı olarak yer aldığı programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, akademik ve idari personeller, öğrenciler ve davetli konuklar katıldı.

Kripto parayı, bir değişim aracı olarak çalışmak üzere, işlemleri güvence altına almak için matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılarak tasarlanmış bir dijital unsur olarak tanımlayan Prof. Dr. Ayfer Gedikli, konvansiyonel paranın dolaşımdaki para, kripto paranın ise sanal para olarak nitelendirildiğini ifade etti.

Kripto paraların; hızlı, ucuz işlem maliyeti olması, kolay kullanım ve taşınabilme imkanı sunması, kullanıcıların sisteme aktif dahil olabilmesi ve işlemlerde sınırsız özgürlük bulunması gibi sebeplerden dolayı kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Gedikli, risk açısından değerlendirdiğindeyse kripto paraların hacklenme riski gibi bazı riskleri olabildiğine işaret etti. Sanal paraların anonim yapıya sahip olması nedeniyle güvenli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar açısından şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusunda da önemli riskler barındırdığını dile getiren Gedikli, fiyat oynaklığı ve belirsizlikler nedeniyle beklenmedik durumların oluşabileceği uyarısında bulundu.

Dünyadaki kripto paralarla ilgili istatiksel veriler de paylaşan Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, kripto para kullanan sayısının nüfusa oranına göre birinci sırada Hindistan, ikinci sırada ABD, üçüncü sırada ise Rusya’nın geldiğini belirterek, dünyada Bitcoin’le en yüksek etkileşime sahip yaş grubunun 25-34 olduğunu sözlerine ekledi. Tanınmış kripto paralar ve küresel ağırlıklarından da söz eden Prof. Dr. Ayfer Gedikli, kripto para aktarım süreçleri, transfer işlemleri ve NFT gibi konular hakkında önemli bilgiler aktararak öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

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