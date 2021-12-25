Biz bize moral akşamları devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yurtlarda kalan öğrencilere yönelik yapılan Biz bize moral akşamları projesi Raziye Begüm Sultan Yurdunda gerçekleştirildi. Öğrenciler gönüllerince doyasıya eğlendi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı’nın koordinasyonu ile başlatılan ‘Biz Bize Moral Akşamları’ projesi tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Üniversitesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden öğrencilerin konakladığı yurtlarda gerçekleştirilen moral etkinliklerinde Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan öğrenciler, yurtlara giderek konser veriyor. Biz Bize Moral Akşamları son olarak Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirildi. Yurdun yemekhanesinde gerçekleştirilen etkinlikte kızlar doyasıya eğlenirken, projenin diğer yurtlarda da devam edeceği belirtildi.