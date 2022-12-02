Bıyık, “Yetkililerin açıklamasını dikkate alın”

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, yaşanan depremde can kaybının olmamasının en büyük mutluluk olduğunu belirterek “Dedikodulara değil yetkililerin açıklamasını dikkate alın” dedi.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, inşaat mühendisleri ve müteahhitler ile bir araya geldi.

TSO’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Erdoğan Bıyık, “23 Kasım’ın ilk saatlerinde yaşamış olduğumuz depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Can kaybı yaşanmaması bizim en büyük tesellimizdir. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahaya en kısa zamanda inmiş ve hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Yaralar en kısa sürede sarılacaktır” dedi.

Deprem sonrasında ortaya çıkan asılsız söylemleri değil yetkililerin açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Başkan Bıyık “Hepimizin evinde çatlaklar patlaklar var. Allaha şükürler olsun ki hepimiz evimizden sağ çıktık. Şu andaki binalar bana göre görevini yapmıştır. Önemli olan o evlerden sağ çıkabilmek, açıklanan rakamlarda ağır hasarlı bina sayısı çok az derecededir ve bu çok önemlidir” dedi.

Toplantıda, Düzce depremi dolayısıyla sektöre dair tüm katılımcılar görüşlerini ifade ederek, yol haritası çıkarıldı.