Bıyık “Yedieminde bulunan araçlar için yeni düzenleme yapılmadı “

DÜZCE(İHA) – DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, yediemin parkında bulunan sürelerin dikkate alınarak, ilgili vergilendirme dönemleri için motorlu taşıt vergilerinin tahakkuk ettirilmemesi gerektiği söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, yedieminde bulunan araçların motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ile ilgili üyelerden gelen talepler üzerine basın açıklaması yaptı.

Bıyık, ”İcra Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından trafikten menedilerek yediemin depolarına teslim edilen taşıtların motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri aynen devam etmektedir. Bu mükellefiyet durumu, üzerinde trafik tescili kaydı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yediemin depolarındaki araçlarını kullanamadığı halde bu araçların motorlu taşıt vergisi ödemelerini gerektirmektedir. Bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için ilgili yediemin parkında bulunan sürelerin dikkate alınarak, ilgili vergilendirme dönemleri için motorlu taşıt vergilerinin tahakkuk ettirilmemesi gerektiği kanaatini taşıyor, bu konuda bir düzenleme yapılmasını ilgili Bakanlığımızdan talep ediyoruz” ifadelerinde bulundu.