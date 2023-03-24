Bıyık “Gümrük Müdürlüğü ve liman için çalışıyoruz”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (DTSO) Erdoğan Bıyık, ihracatçı firmaların Gümrük Müdürlüğü ve lojistik sorunu olduğunu söyledi.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Gelinoğlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren firmalarını ziyaret etti. Firmaların genel müdürleri ve sahipleriyle bir araya gelen DTSO yönetimi, firmaların genel durumlarıyla ilgili bilgiler aldılar.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ihracatçı firmalarımızın iki önemli sorunu olduğunu belirterek “Bunlardan ilki gümrükleme konusu diğer de lojistik. Firmalar ile yapmış olduğumuz görüşmelerde Gümrük Müdürlüğü için önemli aşama kaydettiğimizi ve en kısa zamanda ilimize Gümrük Müdürlüğü’nü kazandıracağımızı bildiriyoruz. Yine bir diğer önemli sorunda limanlara olan mesafe. Bu konuda da bölge odalarımız ve kamu kurumları ile birlikte Alaplı Limanı için yoğun çaba sarf ettiğimizi ve bu dönemde bu limanı ihracatçı üyelerimize kazandırmaya çalışacağımızı ifade ettik. Bu iki genel sorun haricinde ise firmalarımızın odamızdan ve faaliyetlerimizden hoşnut olduklarını gözlemliyoruz. Bu da bizlere daha iyisini yapmamız için motivasyon sağlıyor. Üyelerimizin bizlere sundukları önerileri titizlikle inceliyor ve mümkün olduğunca gündeme taşımaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.