Bıyık, “Düzce için yapılan her projeyi destekliyoruz”

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetimi Kalkınma ve Tanıtma Vakfını ziyaret etti. Bıyık, “Düzce’nin kalkınması ve tanıtılması noktasında yapılan tüm projelere destek vereceğiz” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı’nı ziyaret etti.

Vakıf Başkanı Ahmet Mutlu, Düzce TSO yönetimine vakfın kurulduğu günden bugüne kadar yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ile ilgili bilgiler verdi.

TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, “Düzce Üniversitesi başta olmak üzere Düzce’deki diğer derneklerle de iş birliği yapıyor ve yapmaya da devam edeceğiz. Düzce’mizin tanıtımına ve kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü projeyi destekliyoruz. Bugün burada Yönetim Kurulunda görev alan Ahmet Mutlu yönetiminde önemli işlere imza atacaktır” dedi.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Ahmet Mutlu ise, “Düzce’mize ve Düzce Üniversitemize çok önemli faydalar sağlıyoruz” dedi. Mutlu, Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı’nın Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile bir bütün olması gerektiğini ve Düzce TSO ile yakın çalışmalar içerisinde olacağını, Düzce’yi kalkındırma ve tanıtma amacıyla ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.