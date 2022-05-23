“Bişey Yap Met” ayakta alkışlandı

Düzce Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun düzenlediği “Bişey Yap Met” adlı tiyatro gösterisinde salonu dolduran izleyiciler, başarılı oyunu izlemenin tadını çıkardılar.

Aziz Nesin’in eseri olan “Bişey Yap Met” adlı oyunu başarılı bir performansla seyirciyle buluşturan Tiyatro Topluluğu öğrencileri, yoğun talep üzerine aynı oyunu; bugün de (23.05.2022) Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi, İstiklal Konferans Salonu’nda saat 19.00’da tiyatro severlerle buluşturacak.

Biten çocukluğun ardından toplum tarafından başlayan yargılamaları ve sorgulamaları konu alan eserde, bir kişinin hayatta kalabilmesi, yaşayabilmesi ve yaşamını anlamlandırabilmesi için bir şeyler üretmesi gerektiği ele alınıyor.

İzleyiciler, sergilediği başarılı performansları için oyuncuları ayakta alkışladı.