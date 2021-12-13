“Birlikte başarabiliriz” dediler

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Sağlık İl Müdürlükleri arasında "Birlikte Başarabiliriz" projesi protokolü imza töreni yapıldı.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda hizmet almakta olan çocukların psikolojik sağlamlıklarını, psikososyal iyilik halleri, duygusal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesini arttırmak amaçlayan proje başladı. 4 kurum arasında imzalanan protokol ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan hizmet alan çocukların psikolojik gelişimleri desteklenecek. Proje kapsamında 2 uzman çocuk psikiyatristi, 1 klinik psikolog, 5 psikolog ve 2 rehber öğretmen görevlendirildi.