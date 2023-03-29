Biri ısırdı biri tırmaladı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 61 kişi kedi tırmalaması köpek ısırması şikayetiyle sağlık kurumlarına başvurdu.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre ocak ve şubat ayında 61 kişi kadi ve köpek ısırması şikayetiyle sağlık kuruluşlarını intikal etti. Isırık vakası sonrası köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınırken kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi.